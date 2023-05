Lazio spompata a San Siro

Leggi su iltempo

(Di domenica 7 maggio 2023) Tre sconfitte (due a Sancontro Inter e Milan) nelle ultime quattro partite a certificare il calo della. Ai rossoneri basta una mezz'ora per battere una squadrache si consegna alla rivale Champions così come era accaduto sei giorni prima nello stesso stadio. Grave errore in uscita di Casale e Marcos Antonio, la famosa impostazione del gioco dal basso letale per molte squadre, Bennacer segna dopo diciassette minuti equilibrati (gol irregolare perché Giroud era già entrato in area di rigore), raddoppio di Theo Hernandez dopo una cavalcata di cento metri senza che Milinkovic, Casale o qualche altro biancoceleste riuscisse a spendere un fallo tattico prima del missile terra-aria nella porta dell'incolpevole Provedel: 2-0 e partita subito chiusa, nel mezzo l'infortunio di Leao costretto a lasciare il campo per un ...