... alla Cremonese, allae al Verona. Spalletti ritocca la formazione - base per far rifiatare i ... Andremo a vedere quantehanno in serbo, tre giorni dopo la trasferta di Udine e il viaggio ...... Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, dopo la vittoria contro laai microfoni di DAZN. ... Infine un pensiero sulla prossima sfida di Champions contro l'Inter: "Sicuramente avremo le...All'83' lasbaglia in disimpegno e il Milan ne approfitta con Rebic, che si presenta avanti a ... Gli ultimi scampoli di gioco non regalano grandi emozioni, i rossoneri risparmianoin ...

Lazio, energie finite a un passo dal traguardo Calciomercato.com

In casa Lazio la spia della riserva è accesa, da almeno 4 partite. Il primo campanello d'allarme a Formello era scattato già dopo il Torino. Le ultime tre partite - compresa la vittoria col Sassuolo - ...Milan, dopo la vittoria contro la Lazio ai microfoni di DAZN. Poi un commento su Bennacer, autore del gol del vantaggio: "Ha fatto una grande partita. Lui è un giocatore forte, se è al 100% fisicament ...