Latina | arrestato in una fabbrica abbandonata il presunto stupratore della 16enne È un senza fissa dimora con precedenti per violenze

Leggi su open.online

(Di domenica 7 maggio 2023) È statoDragos Daniel Marcu, 31enne di origini romene, accusato di aver violentato una ragazza di 16 anni mercoledì scorso a, in una zona vicina alla stazione, dove la giovane si era appartata all’interno di una minicar con il fidanzato, a sua volta aggredito. Il 31enne è statoil giorno dopo l’aggressione, dopo essere stato identificato dai due giovani attraverso una foto segnaletica. L’uomo è stato trovato dagli agenti dimentre dormiva nascosto in unadi Pontenuovo, nel comune di Sermoneta, in provincia di. In una nota ufficiale, la polizia diha specificato che sono stati effettuati controlli a tappeto per individuare il 31enne, essendo «un...