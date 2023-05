Latina | 16enne sequestrata e violentata | bloccato il presunto stupratore

16.03 Stupro,preso ricercato Un giovane di 31 anni è stato portato in questura aperché ritenuto responsabile dello stupro avvenuto nei giorni scorsi ai danni di una ragazza di 16 anni. L'...È stato arrestato Dragos Daniel Marcu, il 31enne romeno ricercato con l'accusa di aver rapito e violentato una ragazza di 16 anni mercoledì scorso a. Laera all'interno di una microcar nei pressi della stazione dei treni con un amico. Il trentunenne, già noto alle forze dell'ordine per diversi precedenti, aveva aggredito i due ...Un giovane è stato portato in questura adalla polizia perché considerato responsabile dello stupro avvenuto nei giorni scorsi di cui era rimasta vittima una. La giovane era stata aggredita mentre era in una microcar con un ...

Latina, 16enne violentata: fermato il sospettato. Aveva già aggredito tre donne Sky Tg24

