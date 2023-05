L’appello di Paola Saulino | “sogno uno spogliarello | aiutatemi”

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 7 maggio 2023)aveva promesso unoin caso di vittoria del suo Napoli in Champions League. L’entusiamo e la gioia per il successo in campionato, però, hanno spinto l’influencer napoletana a pensare di spogliarsi nuda su un bus anche per celebrare questo splendido traguardo. Il Napoli ha vinto il campionato con 5 giornate di anticipo e il 4 giugno riceverà il trofeo. Proprio in quell’occasionevorrebbe organizzare qualcosa di veramente grande. A Notizie.com l’influencer napoletana ha raccontato i suoi programmi, svelando anche importanti scoop. “Torna lo scudetto dopo 33 anni, che sono pure gli anni miei e quelli di Cristo. Insomma, il tricolore del Napoli come metafora della mia vita. ‘Dalla pelle al cuore’, come canta Venditti, anche se non è napoletano. Da Napoli sono ...