Lampi di vero Pogba | Paul può essere l' uomo in più di questo finale

Allegri sorride e strappa i tre punti all'Atalanta. A Bergamo bastano i gol dell'inglese Samuel Iling, 19 anni, partito titolare e protagonista ...Ha ritrovato il miglior Brozovic, ha riavutodelLukaku , ha rilucidato Dzeko e ha un Lautaro in spolvero oltre ai vari Barella, Chala, lo stesso Darmian e Dimarco . Nell'euroderby di ...Piacere, Pogba ! Eccolo di nuovo: gli resta un mese per aiutare la Juve nella volata finale e chiudere una stagione iniziata male e proseguita peggio. Ma contro il Lecce si sono vistidiPogba. Di partite finora, ne ha giocata una, più recupero: perché sommando le sue 7 presenze si arriva a 95 minuti in campo. Allegri ne ha dovuto fare a meno dopo che in estate aveva ...

Juve, nel mese decisivo serve il vero Pogba. E Allegri vuole di più negli scontri diretti Sky Sport

Leggi su Sky Sport l'articolo Juve, nel mese decisivo serve il vero Pogba. E Allegri vuole di più negli scontri diretti ...Juve Lecce, lampi del vero Pogba: il francese festeggia la vittoria sui propri canali social – VIDEO Lampi del vero Pogba allo Stadium nella ripresa di Juve Lecce. Il centrocampista francese si gode i ...