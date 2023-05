Lamborghini - Dalla GT alla Revuelto | 60 anni nel segno del Toro - FOTO GALLERY

(Di domenica 7 maggio 2023) Il 7 maggio del 1963 veniva fondata l'Automobili, dando il viastoria di un marchio leggendario, con tanti capolavori rimasti nel cuore degli appassionati. Dalle grandi auto dell'era di Ferruccio a quelle dell'attuale proprietà, cioè Audi, passando per i modelli lanciati dai fratelli Mimran e quelli dell'era Chrysler, abbiamo raccolto nella nostra galleria d'immagini le più celebri stradali del marchio, molte delle quali con nomi ispirati al mondo della tauromachia. Nella nostra rassegna, infatti, troverete ben oltre 30 vetture tra supercar, granturismo e auto scoperte, per celebrare al meglio i 60della Casa di Sant'Agata Bolognese.

Il parco auto dell'ex calciatore argentino è davvero impressionate: nel suo garage non mancano supercar di alto livello ...