Lakers dominano i Warriors grazie a super Davis e volano sul 2-1

(Di domenica 7 maggio 2023) La novità di serata è l’inserimento di Lonnie Walker IV nella rotazione di coach Darvin Ham per la prima volta in questi playoff Netta vittoria dei Los Angelescheano 127-97 Golden State portandosi in vantaggio per 2-1 nella serie di semifinale della Western Conference Nba. Golden State tocca il +11 sul 40-29 dopo 16 minuti di partita e sembra in controllo del match per riprendersi il fattore campo nella serie, ma da lì in poi segna solamente 32 punti fino a 9:11 dalla fine del quarto periodo, quando sotto di 26 lunghezze coach Steve Kerr decide di togliere i suoi titolari e concedere la vittoria ai. Un successo chiaro e netto che rimette i gialloviola avanti nella serie e apparecchia una grande gara-4 tra le due squadre californiane. Dopo la brutta prestazione di gara-2, Anthony“rimbalza” ...