Lakers dominano i Warriors grazie a super Davis e volano sul 2-1

(Di domenica 7 maggio 2023) Los Angeles, 7 mag. -(Adnkronos) – Netta vittoria dei Los Angelescheano 127-97 Golden State portandosi in vantaggio per 2-1 nella serie di semifinale della Western Conference Nba. Golden State tocca il +11 sul 40-29 dopo 16 minuti di partita e sembra in controllo del match per riprendersi il fattore campo nella serie, ma da lì in poi segna solamente 32 punti fino a 9:11 dalla fine del quarto periodo, quando sotto di 26 lunghezze coach Steve Kerr decide di togliere i suoi titolari e concedere la vittoria ai. Un successo chiaro e netto che rimette i gialloviola avanti nella serie e apparecchia una grande gara-4 tra le due squadre californiane.Dopo la brutta prestazione di gara-2, Anthony“rimbalza” ed è di nuovo il migliore in campo: 25 punti, 13 rimbalzi, 3 assist, 3 recuperi e 4 stoppate con ...

... ma sale di colpi nei due quarti centrali chiudendo alla fine con 21 punti, 8 rimbalzi e 8 assist tirando 6/11 dal campo, 2/4 da tre e 7/8 ai liberi, caricandosi isulle spalle scegliendo con ......I campioni in carica si guadagnano così l'incrocio di semifinale di Conference a Ovest con i. I Dubsil secondo tempo di Gara 7 a Sacramento trascinati da un Curry spettacolare e si ...contro i Grizzlies vincendo alla fine per 125 - 85, un divario così netto da non lasciare alcun dubbio sulla netta supremazia della squadra gialloviola guidata per l'occasione dalle ...

Gli Warriors durano un quarto, i Lakers dominano Gara 3 e si portano sul 2-1 Sportando

