La settimana corta è possibile in Italia? Il 9% dei lavoratori sul posto 50 ore a settimana | cosa può accadere

Quattro giorni di lavoro a, a parità di orario o anche con orario ridotto. Le sperimentazioni avviate in Gran Bretagna e in Portogallo hanno riacceso l'attenzione ..., cosa accade a Londra Un'ipotesi però già sperimentata in Gb dove di recente un rapporto governativo ha dato vita ad un intenso dibattito: la maggior parte delle aziende che ha ...E' quanto emerge dagli ultimi aggiornamenti dell'Eurostat m entre cresce il dibattito in Italia e in Europa sullama allo stesso stipendio. In Italia, piu' o meno lamedia è ...

In Italia si lavora troppo, si pensa alla settimana corta Agenzia ANSA

Settimana lavorativa di 4 giorni, invece di 5. C’è già chi fa l’esperimento e si dichiara soddisfatto: per esempio Intesa San Paolo e Lavazza. “Lavorare meno, lavorare ...«Lavorare meno, lavorare tutti»: lo storico slogan sessantottino torna alla ribalta mentre in Europa e in Italia si discute con insistenza di settimana lavorativa corta. Ma stare ...