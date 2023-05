La scusa di vedere i polli per svaligiare case | “Offrivano più del valore di mercato | per questo li abbiamo accompagnati al pollaio” Ecco cosa è accaduto

(Di domenica 7 maggio 2023) Ladri che usano sempre lo stesso copione. Cercano una fattoria, uno di loro raggiunge i proprietari e chiede di andare aperché interessato a comprarli, offrendo un prezzo più alto deldi. Intanto i complici entrano nell’abitazione e rubano quanto più possibile, in pochissimo tempo.quantoalla famiglia Gajmer, di origine nepalese e ora residente a Franklin Township, Contea di York, Pennsylvania, Stati Uniti. La storia la riporta CBS21News. “Hanno detto di avere un festival da organizzare e di avere bisogno di molti, erano disposti a pagare più del prezzo dicosì lial”, ha spiegato Amesh Gajmer, il proprietario ...

