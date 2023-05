La Regina del campionato sfida la Viola

Leggi su contropiedeazzurro

(Di domenica 7 maggio 2023) Nello splendido scenario della Serie A, seduto in poltrona, il Napoli si gode lo spettacolo delle pretendenti Champions che se le danno di santa ragione come ieri in quel Roma-Inter che ha restituito ai nerazzurri il quarto posto in classifica lanciando un segnale ai cugini milanisti per lo scontro ai vertici europei mercoledì prossimo. Alle 12,30, altro scontro ‘mors tua, vita mea’ tra Atalanta e Juventus (sesto e terzo posto) prima di aprire il sipario alle 18 per ladelchela Fiorentina come in quel 10 maggio 1987 quando, ora come allora, nessuno sugli spalti riuscì a vedere i gol del pareggio per occupazione abusiva delle lacrime. Spazio per tutti Per Luciano Spalletti non sarà facile decidere la formazione che dovrà regalare un risultato positivo nel giorno della festa per lo scudetto acquisito. ...