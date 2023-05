La quinta stagione di “Stranger Things” di Netflix sarà ritardata a causa degli sceneggiatori

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 7 maggio 2023) Mentre molti show potrebbero aver terminato le loro sceneggiature in tempo per poter girare/andare in onda anche se lo scioperodella WGA è ancora in corso, altri o non le hanno terminate e devono chiudere, o le hanno terminate e… i loro showrunner stanno facendo un punto. Mentre secondo quanto riferito, House of the Dragon della HBO è già pronta per la sceneggiatura e può andare in onda, il gioiello della corona di, ritarderà ladello sciopero. La cosa interessante è che mentre i copioni iniziali sembrano essere finiti, i fratelli Duffer hanno deciso di interrompere la produzione, facendo notare che la scrittura non finisce ...