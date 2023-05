La quattordicesima domenica del tempo ordinario | Lodo Guenzi | Viviamo nell' epoca dei bilanci

C'è un'aria di sincero trasporto, mentre intervistiamo Lodo Guenzi, Camilla Ciraolo e Nick Russo. Sarà che Ladel tempo ordinario di Pupi Avati spinge a numerose riflessioni, sarà che il film stesso è pervaso da una certa dolcezza. Tant'è, nei minuti che abbiamo a disposizione viene ...Al quarto posto La casa - il risveglio del male raccoglie 86 mila euro, salendo a 2.5 milioni di euro, mentre chiude la top - five la nuova uscita Ladel tempo ordinario : il ...L'attrice Edwige Fenech , interverrà per presentare il film Ladel tempo ordinario , con lei in studio anche l'attore Lodo Guenzi e il regista Pupi Avati . Qui la nostra ...

Recensione: La quattordicesima domenica del tempo ordinario Cineuropa

Oggi, 7 maggio 2023, tornerà in onda Domenica In, il contenitore domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, in onda in diretta a partire dalle ore 14. Una ampia pagina sarà dedicata all’i ...Lodo Guenzi, Camilla Ciraolo e Nick Russo raccontano La quattordicesima domenica del tempo ordinario nella nostra video intervista.