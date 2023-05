La Procura Figc indaga sulla denuncia nei confronti del designatore Rocchi

ROMA - Vuole vederci chiaro ladella, che a seguito di una denuncia presentata dal guardalinee Pasquale De Meo ha aperto una nuova inchiesta. De Meo, nel suo esposto, ha posto l'attenzione "sui comportamenti del ...Terremoto nel mondo arbitrale. Stando a quanto riportato dall'Ansa, ladellaha aperto un'inchiesta dopo una denuncia dell'assistente di linea Pasquale De Meo nei confronti del responsabile della Can A e B, Gianluca Rocchi , e degli arbitri Daniele Orsato e ...Gli ispettori dellaFederale hanno comunque registrato quanto accaduto e faranno rapporto per le eventuali sanzioni. Nel pomeriggio laha chiamato la Juventus per esprimere parole di ...

Il guardalinee De Meo riferisce di tensioni con il designatore e con gli arbitri Orsato e Valeri in seguito ad un suo precedente esposto legato alla presidenza Trentalange ...Il procuratore Figc, Giuseppe Chinè, ha aperto un fascicolo. L'inchiesta parte dalle segnalazioni di Pasquale De Meo ...