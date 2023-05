La preparo in pochi minuti con formaggio | patate e cipolle | va letteralmente a ruba!

Leggi su donnaup

(Di domenica 7 maggio 2023) Un piatto rustico da assaggiare è quello della torta salata di. Questa torta salata, oltre ad essere uno svuotafrigo eccezionale, è perfetta da servire come antipasto o piatto unico. Al primo assaggio il palato, grazie alle spezie, sarà avvolto da una meravigliosa esplosione di sapori difficilmente dimenticabili. Nutriente e sfizioso diventerà uno dei tuoi piatti rustici preferiti. Torta rustica con. Ingredienti e procedimento Pasta brisè Per preparare la base abbiamo bisogno di: 200 gr di farina 00 100 gr di burro 70 gr di acqua Sale fino Per realizzare la pasta brisè bisogna versare in un mixer la farina setacciata e i cubetti di burro freddo e lavoriamo. Quando avremo ottenuto un composto sabbioso versiamolo su un tavolo ...