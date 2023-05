“La maternità non ha genere” L’ultima follia woke nel Regno Unito

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 7 maggio 2023) Roma, 7 mag –novità in tema agendaarriva dal, per la precisione dalla University Art of London (UAL). L’università è finita al centro delle polemiche per aver depennato la parola “donna” dalla politica di congedo di, sostenendo, attraverso le linee guida accademiche, che lasi applica a “tutti i generi”.senza, ecco l’ultimo delirio Come riportato dal Daily Mail, che ci tiene a farci sapere che il prestigioso istituto britannico è “classificato tra le venti migliori università del paese dalla Guardian University Guide, avendo incassato 384,9 milioni di sterline nel 2021/22, di cui oltre 300.000 sterline in contanti dei contribuenti in sovvenzioni e contratti da governi del ...