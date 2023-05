' La Madonna del Baldacchino' di Raffaello torna a Pescia dopo oltre 300 anni

LaBaldacchino , il famosissimo dipinto di Raffaello, torna per la prima volta al Duomo di Pescia, in provincia di Pistoia, luogo di culto che l'ha accolta per oltre 150 anni. Dalla Galleria ...Questo, nell'iconografia cristiana, è stato da sempre uno dei simboli associati alla. ... Presenta fiori dai colori vivaci in diverse tonalitàrosso erosa. L'Azalea è certamente il ...Le ricerche si sono concentrate nell'arealaghetto artificiale di frazionedelle Grazie.

Uffizi diffusi, dopo 320 anni "La Madonna del baldacchino" di Raffaello torna a Pescia La Repubblica Firenze.it

Imola. Iniziano le Solenni Rogazioni. Tantissimi i fedeli che hanno seguito la venerata immagine lungo la processione per la cattedrale ...Da Palazzo Pitti, dove è abitualmente in mostra, la pala sarà trasferita nel duomo di Pescia, in provincia di Pistoia e sarà esposta dal 7 maggio fino al 30 luglio ...