La Juve vince a Bergamo ma scoppia il caso Vlahovic | la frase choc

(Di domenica 7 maggio 2023) Lantus si aggiudica lo scontro diretto in chiave Champions Leaguendo 2-0 al Gewiss Stadium di: a decidere contro l'Atalanta sono stati Iling-Junior e. Tre punti fondamentali per i bianconeri che si piazzano al secondo posto a quota 66, a +2 sulla Lazio. Gli orobici, invece, rimangono a 58, in sesta posizione. È stata una gara fisica, basata sull'uno contro uno sin dai primi minuti di gioco: i bianconeri hanno provato ad affacciarsi dalle parti di Sportiello in un paio di occasioni sfruttando la corsia mancina, l'Atalanta ci ha provato con Koopmeiners e Pasalic senza però trovare la porta difesa da Szcesny. La squadra di Allegri ha atteso i padroni di casa giocando più sugli errori e le ripartenze, come al 22', quando Di Maria - su un disimpegno errato dello stesso Koopmeiners - non ha ...

