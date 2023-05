La Francia fa una doppia morale sui migranti Ma viola i diritti umani

...a sua volta anche come un robusto tentativo di disarticolare gli equilibri politici ine in ...del gruppo di Visegrad si amplierebbe ancora e il nostro continente finirebbe per assumere...... se pur in misura minore, ai tentativi degli ebrei tedeschi di entrare inalla fine degli ... pur essendo l'incarnazione dello spirito della frontiera,frontiera che unisce e non divide. Ciò ...'Ci sono delle crepe sul cavalcavia'. Parte il tam - tam su Facebook in relazione apresunta situazione su Corsoangolo via Gosio. Il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, sui propri canali istituzionali afferma: 'In relazione alle foto che stanno circolando sul ...

Italia-Francia, tensioni politiche e grandi affari. La partite aperte (e sofferte) tra Parigi e Roma Il Sole 24 ORE

La Francia che ci fa la morale prima sui diritti umani e poi sull’incapacità di bloccare i migranti è la stessa Francia che ha ...Eclissata da quella del padre, la figura del Grande Delfino di Francia Luigi è poco nota. Leggenda o verità, alla nascita gli fu predetto che sarebbe stato “figlio di un re, nonno di un re, ma mai un ...