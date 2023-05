La forza Juve | lo sforzo Dea | l' orgoglio Vlahovic | il gol ai razzisti

(Di domenica 7 maggio 2023) Al settimo tentativo, Allegri ha battuto Gasperini che, in campionato, non lo sconfiggeva da cinque anni. La vittoria di Bergamo è una delle più preziose guadagnate dallain questo campionato. I ...

Al settimo tentativo, Allegri ha battuto Gasperini che, in campionato, non lo sconfiggeva da cinque anni. La vittoria di Bergamo è una delle più preziose guadagnate dallain questo campionato. I bianconeri se la sono meritata con una condotta di gara accorta ed efficace, cui ha fatto riscontro una prestazione atalantina all'altezza delle aspettative, frustrata sia ......i paragoni con l'ammonizione a Romelu Lukaku nella semifinale di andata di Coppa Italia trae ... ha commentato il tecnico juventino, Massimiliano Allegri , 'e vanno combattuti con. Io credo ...... riaccende il caso razzismo dopo il caso Lukaku -. In questa stagione, non c'è alcuna recidiva ... Lad'ignorare potrebbe aiutare a zittire tutti", l'appello del bianconero. "Per il resto - ...

I tifosi al Maradona sostengono il Napoli ma un bambino a sorpresa ... La Stampa

Allegri ha azzeccato in pieno il turnover, Iling in primis. Ora è secondo e lanciato verso la Champions da cui si allontana Gasperini che ha pagato l'emergenza infortuni. La prova atalantina è stata p ...L'attaccante, in gol contro gli orobici, ha ricevuto molti cori razzisti ed è stato sanzionato dall'arbitro Valeri per esultanza polemica. A far discutere sono anche le parole di Gian Piero Gasperini, ...