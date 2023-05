“La filosofia greca | la legge romana e il cristianesimo sono i fondamenti della civiltà europea e del resto dell’Occidente” Intervista al professor Ryszard Antoni Legutko

Leggi su strumentipolitici

(Di domenica 7 maggio 2023) L’Occidente vive un momento estremamente travagliato così come i cristiani. Abbiamoto il filosofo, un eroe polaccolotta al regime totalitario comunista ee diantica e Teoria politica all’Università Jagellonica di Cracovia per ascoltare il suo punto di vista al riguardo. In particolare eravamo interessati in particolare dai diversi saggi che ha pubblicato in questi anni tra cui “The Demon in Democracy: Totalitarian Temptations in Free Societies” (non ancora tradotto in italiano) e dal pregevole nel 2017 manifesto-dichiarazione che ha firmato assieme ad altri illustri intellettuali europei come Rémi Brague, Roger Scruton e il compianto Robert Spaemann per rispondere alla crisi profonda in cui versa il ...