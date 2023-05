La festa | la vittoria e un nuovo record | il Napoli esulta contro la Fiorentina

(Di domenica 7 maggio 2023) Ilsi gode laScudetto. L’nza esplosa e separata in due anime tra Udine e ‘Maradona’ entra nell’album dei ricordi, ma quella di stasera, con l’1-0la, si ritaglia un posto eterno nella storia del calcio partenopeo. La squadra di Spalletti vince, festeggia da campione d’Italia e si regala una serata infinita. L’allenatore partenopeo propone un ampio turn over con Raspadori insieme a Lozano a sostegno di Osimhen. Elmas agisce da mezzala, mentre in porta c’è l’ex di turno Gollini. Qualche rotazione in ottica Conference anche per la: in avanti tridente formato da Gonzalez, Jovic (Cabral out per una botta) e Sottil. In mezzo al campo spazio a Duncan con Amrabat. Dalla panchina Ikone, Castrovilli e Barak. L’avvio dei toscani è coraggioso dopo ...

...Osimhen completa la: il bomber nigeriano decide la sfida dal dischettoDa pochi istanti si è chiusa la sfida tra Napoli e Fiorentina. In un Maradona a tinte azzurre e in tripudio per la...E anche oggi è stato lui a firmare lacontro la Fiorentina nel giorno dellae in uno stadio tornato anni Ottanta con fumogeni colorati che non si vedevano da tempo. Il primo rigore lo ...... o meglio un avvertimento, formulato a pochi giorni dallaelettorale: "Noi in questa ... quarantenne, e l'allora novantatreenne presidente Carlo Smuraglia alladell'unità di Bologna, finì ...

Calcio: Osimhen firma la vittoria sulla Fiorentina, scatta la festa del ... Il Tirreno

Napoli, 7 mag. – (Adnkronos) – Lo stadio Maradona abbraccia il Napoli campione d’Italia che batte 1-0 la Fiorentina, grazie al 23° centro in Serie A di Osimhen. In avvio Jovic impegna più volte Gollin ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...