‘La Fagianata’ di Riccardo Magrini | “Jonathan Milan rianima l’Italia | piano con i paragoni Neutralizzazione da anticipare”

Leggi su oasport

(Di domenica 7 maggio 2023), UNA VOLATA DI PREPOTENZA Pensa che io dopo la cronometro avevo azzardato propriocome vincitore di tappa. In studio, e me l’hanno riconosciuto, avevo dettoperché mi aveva impressionato a cronometro. Era arrivato al traguardo, forte, in spinta: mi aveva dato l’impressione di forza e di freschezza. Oggi non ho resistito, ho fatto un urlo: mi è piaciuto tantissimo. A Eurosport, in un’intervista, mi era piaciuto per lucidità e maturità: è giovane e sa quello che vuole. Qualche giorno fa parlavamo di vittorie degli italiani: avevo detto che ne avremmo conquistate 6 e siamo già a 1, domani potrà ripetersi. Non so se terrà sullo strappo al 5%. Oggi li ha battuti tutti, non è che non c’era nessuno.SULLE ORME DI CIPOLLINI E PETACCHI? Non possiamo fare dei ...