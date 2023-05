La Coppa Italia del ’63 ha perso anche Christensen | volato via

La Carcarese compie l'impresa. La formazione biancorossa conquista lariservata alle squadre liguri da neopromossa. Un successo ottenuto al termine di una partita tiratissima contro il Golfo Paradiso , squadra di rango che ha vinto il Girone "B" della ...... basta un pareggio per vincere matematicamente il campionato , mettere in bacheca il secondo trofeo della sua storia " dopo laLega Pro del 2010 " e tornare, dopo sei anni, a disputare ...CARCARESE - GOLFO PARADISO 1 - 0 (118' De Matteis) FINISCE QUI! LA CARCARESE VINCE ALL'ULTIMO RESPIRO LADI PROMOZIONE 2022 - 2023! DECIDE IL GOL DI DE MATTEIS AL 118°, GOLFO PARADISO PIEGATO 1 - 0 ALLO SCADERE. 123' Giribaldi in presa alta mette tutti d'accordo! 122' punizione per il Golfo, ...

Italiano: “Coppa Italia Finale storica, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo” fcinter1908

Vincono anche Città di Falconara e TikiTaka Francavilla in gara-1 dei quarti, rispettivamente contro Lazio e Kick Off. Playout: Irpinia di misura contro l'Audace Verona ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...