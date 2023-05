La casa - Il Risveglio del Male è il film con i più alti incassi di tutta la saga

(Di domenica 7 maggio 2023) Il nuovo capitolo di Evil Dead (La) ha superato i 100 milioni di dollari al box-office diventando ufficialmente ilpiù redditizio di tutto il franchise. Inizialmente previsto per HBO Max, Warner ha poi deciso di far uscire al cinema Evil Dead: Rise e la scelta si è dimostrata molto redditizia. Arrivato in Italia con il titolo La- Ildel, ilha superato i 100 milioni di dollari al box-office diventando a tutto gli effetti il progetto con i piùdell'intera, lanciata da Sam Raimi nel 1981 con il primo, storico Evil Dead.record per il nuovo capitolo de LaIlcon Bruce Campbell nei panni dell'iconico Ash Williams ...

Inizialmente previsto per HBO Max, Warner ha poi deciso di far uscire al cinema Evil Dead: Rise e la scelta si è dimostrata molto redditizia. Arrivato in Italia con il titolo La Casa - Il Risveglio del Male, il film ha superato i 100 milioni di dollari al box-office diventando a tutto gli effetti il progetto con i più alti incassi dell'intera saga, lanciata da Sam Raimi nel 1981 con il primo, storico Evil Dead.

Il nuovo capitolo di Evil Dead (La Casa) ha superato i 100 milioni di dollari al box-office diventando ufficialmente il film più redditizio di tutto il franchise.Sul podio anche Super Mario Bros (19,1 milioni totali) e Il Sol dell’Avvenire di Nanni Moretti, che raggiunge i 3 milioni.