(Di domenica 7 maggio 2023) Treviglio. La Blusupera nettamentenell’ultima giornata della seconda fase (104-65) e conquista la testa di serie nei. L’avversario dei quarti di finale delsarà Rimini, con le prime due gare al Palafacchetti sabato 13 e lunedì 15 maggio, entrambe con inizio alle ore 20:30. L’avvio di match della Gruppo Mascio è da subito su binari favorevoli ai biancoblù., giunta a Treviglio senza Varnado e con Pollone a referto solo per onor di firma, nonostante un discreto avvio di Copeland cade sotto i colpi di Giuri (3/4 dall’arco nel primo periodo). Brienza prova a fermare il match (19-8 al 6?), ma l’ingresso di Clark amplia il divario. L’americano è già in doppia cifra sin dalla prima sirena, che suona sul 40-18, con il nuovo storico record di ...

I risultati della 6° e ultima giornata dei gironi Giallo,e Bianco. Le classifiche ......2022/2023 di Serie A2 di. Nella rincorsa a un posto in A1 del prossimo anno, sono 18 le squadre coinvolte, divise in tre gironi: il Girone Gi all o (1°, 2° e 3° dei due gironi), il Girone(...... i verdi del Canal Gross, i rossi dei Cassin, i gialli dei Sciavatitt e idella Lavandera. ... Mercoledì 14 sarà poi il tempo delle sfide a3vs3 nella palestra delle scuole elementari a cui ...

La Blu Basket domina Pistoia: ai playoff da numero uno del tabellone argento BergamoNews.it

La Blu Basket supera nettamente Pistoia nell'ultima giornata della seconda fase (104-65) e conquista la testa di serie nei playoff. L'avversario dei quarti di finale del tabellone ...Si chiude tra le mura amiche del Pala Gianni Asti la Seconda Fase della Reale Mutua Torino che domenica, con palla a due alle ore 18.00, riceverà l’ APU Old Wild West Udine, nella gara valida per la s ...