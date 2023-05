La battaglia di Bakhmut prosegue

- "L'operazione "Tritacarne" del gruppo Wagner ha adempiuto al suo compito". Lo ha affermato il fondatore del gruppo Yevgeny Prigozhin. "Va notato che l'operazione del tritacarne- ...Secondo il viceministro della Difesa, la situazione aè stato un 'momento chiave nella ...preparare Mosca alla nostra controffensiva" 'Credo che più vittorie avremo sul campo di, più ......sta accadendo ain attesa della controffensiva contro Mosca. Volodymyr Zelensky: non voglio preparare Mosca alla nostra controffensiva "Credo che più vittorie avremo sul campo di, ...

Ora la Wagner non intende più lasciare Bakhmut. Russia: "Sventato un attacco a est di Mosca" - Russi hanno evacuato oltre 1.500 civili da Zaporizhzhia - Russi hanno evacuato oltre 1.500 civili da Zaporizhzhia RaiNews

"I nostri combattenti devono percorrere circa un chilometro e mezzo di area urbana per liberare Bakhmut (in russo Artemovsk) ha dichiarato all'agenzia statale russa Ria Novosti un militare della miliz ...L’Ucraina ha lanciato un attacco notturno con 10 droni in Crimea. Il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) Rafael Gross ha detto che la situazione generale intorn ...