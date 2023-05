Juventus-Siviglia | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 7 maggio 2023) Giovedì 11 maggio 2023, alle ore 21, presso l’Allianz Stadium, si giocherà, match valido per la semifinale di andata di Europa League 2022/2023. I bianconeri, visto le vicissitudini in campionato, puntano sulla conquista del trofeo per salvare la propria stagione, ma gli andalusi sono un ostacolo non da poco essendo i padroni di questa competizione con sei successi.: LE ULTIME I bianconeri, dopo la restituzione dei 15 punti, sono tornati in terza posizione in campionato e dunque in piena corsa per un posto in Champions League, che comunque può avvenire conquistando il trofeo che manca in bacheca dalla stagione 1992-1993- La squadra di Allegri ha raggiunto la semifinale di questa competizione elimando Nantes, Friburgo e Sporting Lisbona. La squadra andalusa si può considerare ...