Juventus | Allegri | “Con l’Atalanta sempre una sofferenza | ma ci siamo difesi bene Champions? Discorso non è chiuso”

Leggi su oasport

(Di domenica 7 maggio 2023) È soddisfatto Massimilianoper il successo ottenuto contro. Il 2-0 dei bianconeri è arrivato al termine di una partita in cui hanno offerto una ottima prova difensiva. I tre punti del Gewiss Stadium proiettano laal secondo posto solitario in classifica con 5 punti di vantaggio sul Milan quinto in classifica., tuttavia, getta acqua sul fuoco: «Manca ancora tanto, non è un. Consonopartite di. Inter e Milan hanno alzato la quota, noi abbiamo lo scontro diretto a vantaggio contro Inter e Lazio, con il Milan dobbiamo giocarci ma al momentodietro come scontro diretto». Sulla gara, il tecnico bianconero ...