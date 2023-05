Juventus | accelerata Champions | a Bergamo batte 2-0 l’Atalanta che è quasi fuori dai giochi

(Di domenica 7 maggio 2023) Scattodellache vincendo 2-0 sul campo di una diretta concorrente comeper un piazzamento tra le prime quattro scavalca la Lazio in classifica issandosi, sola, al secondo posto. Lo stop contro i bianconeri, invece, complica i sogni della squadra di Gian Piero Gasperini che ha un ritardo di 5 lunghezze dalla quarta piazza. I bergamaschi dominano il possesso palla e creano più occasioni, ma alla fine a trionfare è lache sfodera un’ottima prova difensiva a protezione del vantaggio di Iling Junior a inizio ripresa e chiudono il discorso solo in pieno recupero con la rete di Vlahovic in pieno recupero, dopo che il serbo era stato oggetto di cori razzisti da parte del pubblico di casa, con l’arbitro del match Doveri costretto a interrompere per qualche minuto la gara. I padroni di ...

... però, scade la prossima estate e ora come ora non si registrano novità su una possibile... Al di là di qualche spiffero, comunque, la pista Pau Torres -è ancora piuttosto fredda. ...Calciomercato Napoli -dellaper strappare Cristiano Giuntoli al Napoli a fine stagione: lo annunciano i colleghi di Tuttomercatoweb . Mercato Napoli, maxi offerta Juve per Giuntoli Secondo quanto ...... Piazza Affari compresa , dopo che ripresa economica della zona euro èinaspettatamente ... Lettera su, che registra un importante calo del 4,37%. Vendite su Maire Tecnimont , che ...

Juventus-Di Maria, aria di rinnovo: può restare a una condizione Calcio in Pillole

Scatto Champions della Juventus che vincendo 2-0 sul campo di una diretta concorrente come l’Atalanta per un piazzamento tra le prime quattro scavalca la Lazio in classifica issandosi, sola, al ...Calciomercato Juventus, il giudizio è immediato: la presa di posizione non è tardata ad arrivare. Hanno scelto proprio lui ...