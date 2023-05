Juve-Vlahovic | messaggio UFFICIALE contro il razzismo | 'Non c'è comfort zone'

Infine con la Dea in ultimo assalto parte una ripartenza letaleconche chiude la partita, Gasp perde forse definitivamente il treno Champions. Imposta una partita cauta con 4 ...Atalanta -era uno spareggione per la Champions: la vincitrice è piombata al secondo posto ... non ha sbagliato una mossa quanto a rotazione dei titolari, inserendo Pogba,e Chiesa al ...E purtroppo al di fuori: tanti i cori contro, di matrice razziale, si può dire senza peli ... sfrutta il campo aperto, mette nel mirino la porta e impallina la Dea: 0 - 2e secondo posto ...

Cori a Vlahovic: la Procura annota, solidarietà Figc. Il giallo fa discutere: il parallelo con Lukaku La Gazzetta dello Sport

BERGAMO - I deplorevoli cori di una parte dei tifosi dell'Atalanta nei confronti di Dusan Vlahovic stanno facendo discutere ... sul risultato di 1-0 per la Juventus, l'attaccante ex Fiorentina ha ...La Juventus passa sul campo dell'Atalanta con Iling e Vlahovic: gli highlights Successo fondamentale per la Juventus sul campo dell'Atalanta. Uno 0-2 firmato Iling-Junior e… Leggi ...