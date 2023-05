Juve | Allegri è una furia contro Pogba | ‘Stia calmo mister’ Ecco cos’è successo

...si riallaccia agli imminenti e cruciali impegni europei della: "L'Atalanta meritava di stare in vantaggio minimo 3 - 0 per le occasioni create, noi invece il nulla cosmico come sempre. E..., invece, scavalca la Lazio e balza al secondo posto da solo, a 64 punti. Seconda vittoria consecutiva. Nel finale partita sospesa per qualche minuti dall'arbitro Doveri per alcuni cori ...BERGAMO - L'Atalanta per continuare la rincorsa Champions, la Juventus per tornare al secondo posto. Il big match tra i nerazzurri di Gasperini e i bianconeri diè il lunch match della 34esima giornata di ...

Atalanta-Juventus, quanto successo negli ultimi minuti del match del Gewiss Stadium farà assolutamente discutere. Vlahovic nel mirino.La partita di pranzo della 34ª giornata del campionato di Serie A è il big match Atalanta e Juventus. Al Gewiss Stadium la posta in gioco è alta per entrambe le formazioni , alle prese con la lotta pe ...