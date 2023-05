Juve | Allegri | «Cori razzisti a Vlahovic? Chi di dovere prenderà i provvedimenti giusti»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 7 maggio 2023) Massimiliano, allenatore dellantus, ha parlato a DAZN dopo la vittoria nel campionato di Serie A contro l’Atalanta Massimiliano, allenatore dellantus, ha parlato a DAZN. VITTORIA FONDAMENTALE – «Quando abbiamo iniziato a rallentare la palla e giocare in verticale loro hanno trovato fiducia e ci hanno dato pressione, noi gliel’abbiamo smontata bene all’inizio e nel secondo tempo. Di Maria e Milik bene in occupazione del campo, così come Dusan e Chiesa hanno fatto bene. C’era poca distanza tra i reparti. Poi Rugani oggi ha fatto una partita ottima, lui si fa trovare sempre pronto e come difensore è tra i pochi talmente veloci di piede che anche se a terra difficilmente l’avversario tira in porta». DICORSO CHAMPIONS CHIUSO – «Manca tanto. Vincere qui non è semplice, l’Atalanta è forte e ...