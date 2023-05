Juve a tutto Vlahovic | il ritorno al gol | lo schiaffo al razzismo | il futuro

... 'Io questo non lo so ma questaha lavorato di squadra, basta vedere il lavoro delle punte, se lavorano così èpiù facile'."Il Presidente Federale Gabriele Gravina ha concesso oggi la grazia al calciatore Romelu Lukaku (Inter), che annulla dunque la squalifica di una giornata ricevuta a seguito dell'espulsione per doppia ...Questa scelta ha fatto infuriare i tifosiche hanno inondato il post con vari commenti. Ma non solo, l'"autogol" della Lega è proseguito anche sul profilo Twitter inglese dove hanno pubblicato ...

Giuntoli-Juve verso il sì: a Torino potrebbe portare due uomini di fiducia Tuttosport

Iscrizione avvenuta con successo. Se il fine giustifica i mezzi, decisione migliore non poteva prendere Allegri. Che tra Lecce e Atalanta ha ritrovato due vittorie e pure due gol di Vlahovic, su azion ...Dopo i cori razzisti, Vlahovic ha esultato in maniera rabbiosa incassando l’ammonizione da parte dell’arbitro Doveri ...