Judo | Mondiali | Assunta Scutto conquista il Bronzo nei 48 kg

(Di domenica 7 maggio 2023) Ancora unperal Mondiale di, laka napoletana si piazza di nuovo al terzo gradino del podio come l’anno passato, nella categoria 48 kg. Un risultato eccezionale per l’azzurra, campionessa mondiale juniores nel 2021, alla sua seconda partecipazione alle prove iridate da senior. Un risultato che gli permette di ottenere anche punti preziosi per il ranking di qualifica ai Giochi Olimpici di Parigi2024. La ventunenne dopo aver vinto contro la spagnola Mireia Lapuerta Comas e la slovena Marusa Stangar. Successivamente ha dovuto cedere il passo di fronte alla forte giapponese Natsumi Tsunoda. Tuttavia si è riscattata battendo nettamente la brasiliana Amanda Lima. SportFace.