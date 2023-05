Judo | Angelo Pantano va vicino al colpaccio contro Garrigos ma viene subito eliminato ai Mondiali

(Di domenica 7 maggio 2023)non fa l’impresa e si interrompeil suo cammino nella categoria -60 kg ai Campionatidi2023, in corso di svolgimento fino a domenica 14 maggio sui tatami della ABHA Arena di Doha, in Qatar. Prosegue dunque il difficile avvio di stagione del 25enne siciliano, che a questo rischia fortemente di uscire almeno momentaneamente dalla zona di qualificazione olimpica diretta per i Giochi di Parigi 2024 al termine della rassegna iridata. Il nativo di Messina è stato sicuramente penalizzato da un brutto sorteggio, pescando al debutto (dopo aver superato il primo turno con un bye) il fortissimo spagnolo Francisco. L’azzurro comunque non ha sfigurato, dimostrandosi a lungo più propositivo del campione d’Europa in carica e costringendolo infatti ad ...

Sono sempre più vicini i Campionati Mondiali di, in programma dal 7 al 14 maggio presso l'Ali Bin Hamad Al Attiyah Arena di Doha. L'Italia ... equamente suddivisi tra uomini e donne:...Olbia. Il KanOlbia in scena a Prato in Toscana e sale sul podio dell'importante 'trofeo città del tessuto'. I judokas del M°Calvisi c.n 5° dan, lo scorso weekend hanno partecipato a distanza di un ...

