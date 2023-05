Jeremy Renner condivide un aggiornamento sui progressi della sua riabilitazione (VIDEO)

Leggi su movieplayer

(Di domenica 7 maggio 2023)ha condiviso unmotivazionale sui miglioramenti dovuti alla fisioterapia, in seguito al suo incidente quasi fatale con lo spazzaneve. Durante la giornata di ieri,ha pubblicato un nuovosui social media relativo al suo processo die al suo stato di salute. L'attore 52enne ha condiviso untime-lapse aggiornando i fan suiche ha fatto negli ultimi mesi dopo l'incidente quasi fatale con lo spazzaneve. Come si vede nel, la cui didascalia recita "il mio personal trainer ha fatto questoper ricordarmi che non puoi tornare a camminare se non fai un passo alla volta", la stella del cinema aveva bisogno di un ...