Jacobelli | «Giallo a Vlahovic? Ingiusto! Precedente Lukaku…»

Leggi su inter-news

(Di domenica 7 maggio 2023) Xavier, intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati in onda sulle frequenze di Radio 24 ha parlato dell’ammonizione a, arrivata dopo aver “zittito” la curva atalantina che gli stava riservando beceri cori razzisti. Il giornalista cita il “Lukaku” CORAZZA – Queste le parole di: «Doveri, forte del precente di Lukaku, doveva tenere presente che la sua reazione era legittima in virtù del trattamento incivile, insopportabile ed urticante che aveva subito. Purtroppo il presidente dell’AIA Pacifici si è premurato, senza capire il perché, che in caso di giocatore insultato che zittisce il pubblico questo sarebbe stato ammonito a norma di regolamento. Ma vogliamo capire che devono esserci delle ...