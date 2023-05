Italiano | «Il Napoli ha vinto lo scudetto dopo un percorso di crescita incredibile»

(Di domenica 7 maggio 2023) L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo, ha parlato in conferenza stampala sconfitta contro ilcampione d’Italia allo stadio Diego Armando Maradona.ha commentato la prestazione di Jovic: “All’inizio abbiamo pagato la mancanza di gol degli attaccanti, poi i gol sono arrivati. Jovic e Cabral sono due ragazzi giovani, ilvince loundi. Pian pianino, dobbiamo crescere anche noi”.sugli obiettivi di stagione: “La finale di Coppa Italia era un nostro obiettivo ed abbiamo raggiungo una finale storica. Possiamo arrivare anche in finale di Conference, i nostri obiettivi erano due al mio secondo anno e penso che li ...

Note : al 48' Terracciano para un rigore a Osimhen. vedi anche Paolo Sorrentino gira acon il cappello della squadra La cronaca di Torino - Monza È soprattutto il Toro a fare la gara: ...E conclude con: ' Forzasempre!' detto inMeglio la Fiorentina nel primo tempo rispetto ad unche, salvo l'adrenalina dei primi minuti, appare rilassato e poco cattivo nei duelli individuali; gli uomini di, invece, sono messi ...

Napoli, in Curva B scudetto rovesciato: “Bottino di guerra, Campioni in Italia» - ilNapolista IlNapolista

L'Inter è rimasta l'unica squadra a non aver alzato bandiera bianca in questa stagione davanti alla squadra di Luciano Spalletti ...Vincenzo Italiano ha preso parola in conferenza stampa al termine della sfida tra Napoli e Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Le caratteristiche di prima punta Cabral ce ...