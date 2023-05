Italiano | “Complimenti al Napoli | percorso incredibile! Cresceremo anche noi”

(Di domenica 7 maggio 2023) Le parole di Vincenzodopo la sconfitta contro il. Vincenzo, dopo la sconfitta contro il, è intervenuto in conferenza stampa per … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

... Ghiselli, e il campioneUnder 11 nel doppio, Cremonini, terminato con la vittoria di ... Ivanno, oltre che ai giocatori, ai loro maestri, ai circoli nei quali sono tesserati e ai ......andò a un passo dal battere il serbo che a fine match non si trattenne dal fargli ia ... Rafa ha annunciato sui social il suo forfait, ringraziando e scusandosi con il pubblico, ...... da qualche parte tra l'Afrobeat, la grime, l'inglese, l'e il dialetto napoletano. Lina ... vendendomi in giro con mio padre, andassero da lui per fargli i, dando per scontato che ...

Giro d'Italia - i complimenti del presidente Dagnoni a Jonathan Milan ... Giornale L'Ora

Il noto conduttore Gabriele Corsi ha svelato di come, a seguito di una sua manifestazione, ricevette i complimenti di Gigi Proietti.Il Genoa scala la classifica della Serie B e fa il suo ritorno in Serie A. Non tardano ad arrivare i complimenti: tra questi, quelli di un tecnico del club.