Isola dei Famosi? La voce-terremoto | Ecco perché è insabbiata

(Di domenica 7 maggio 2023) C'era una volta L'dei, un programma assai piacevole: personaggi noti al grandissimo pubblico si mettevano in gioco, finivano su una spiaggia più o menota, restavano in mutande a cercare cibo, facevano amicizia con gli altri disperati, tiravano fuori il meglio e soprattutto il peggio, ma era un “peggio” genuino. Soprattutto, il cuore del programma era L'stessa, la sabbia, l'oceano, le mangrovie e le telline, i mosquitos famelici, gli acquazzoni notturni, la “fame” vera e fetentissima. La gente a casa godeva nel vedere le sofferenze altrui e, certo, non è un bel pensiero, ma quantomeno era tutto specchiato, onesto, chiarissimo. Oggi è tutto diverso. Il reality di Canale 5 è uguale a tutti gli altri, al Grande Fratello, alla Talpa se mai tornerà, è uguale a una puntata di Pomeriggio 5 ...

...tuttavia non privo d'insidie per il monarca più anziano mai incoronato a memoria d'uomo sull'... ReRe"; culminata nell'unzione religiosa in ginocchio e senza paramenti di sorta, dietro un ...All'ingresso Carlo - il più anziano monarca mai incoronato sull'britannica - ha ricevuto l'... Il momento conclusivo della proclamazione in passato prevedeva la genuflessionepresenti davanti ...... anche la moglie viene punita, ma soltanto con l'esilio nell'di Ventotene. E siccome mettere ... ma di empietà verso glio "ateismo". Ai tempi era un'accusa serissima, ancorché abbastanza vaga:...

MESSINA. La via dei Mille no, non andava bene, perché non era il “salotto buono”, meglio il viale San Martino. E però il viale san Martino no, perché è “arteria a grande scorrimento” (pensa tu…), quin ...Prima di vedere i personaggi che fanno parte del cast dell’‘Isola dei Famosi 2023’ ci sono delle novità da segnalare per quanto riguarda gli opinionisti in studio: a sedersi sulle poltrone che hanno v ...