Isola dei Famosi 2023 | sondaggi 8 maggio | ecco il possibile eliminato

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 7 maggio 2023) Nella scorsa puntata dell'deisono andate in nomination tre persone: Cristina Scuccia, Andrea Lo Cicero e Christopher Leoni. Il pubblico da casa è chiamato ad esprimere la preferenza in merito al concorrente che si intende salvare. La persona meno votata dovrà abbandonare l'in cui vive con gli altri compagni d'avventura. Sul web, come di consueto, sono presenti ivolti a capire quale sia l'orientamento del pubblico da casa. Ebbene, in questa circostanza sembra ci sia una certa univocità nel definire la persona più salvata. In merito all', invece, il pubblico da casa è un po' più indeciso.deidell'8: plebiscito per Cristina ...