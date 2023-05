Investono un capriolo e lo macellano in strada | denunciati alla Procura

Uninvestito per strada. L'assurda vicenda ha avuto luogo nella mattinata di sabato 6 maggio nel territorio del comune di Pavullo nel Frignano , paese della provincia di Modena, in Emilia - ...MODENAcon l'auto undi 40 chili e decidono di impugnare alcuni grossi coltelli da carne per macellare l'animale direttamente in strada. In quel momento transitano i carabinieri e i due, ...con l'auto undi 40 chili e decidono di impugnare alcuni grossi coltelli da carne per macellare l'animale direttamente in strada. In quel momento transitano i carabinieri e i due, ...

Investono capriolo e lo macellano il Resto del Carlino

L’episodio è avvenuto a Pavullo nel Frignano: una volante dei carabinieri ha visto la scena ed è intervenuta per fermare i due giovani, poi denunciati ...I due giovani, dotati di due coltelli, sono stati beccati da carabinieri che si trovavano a passare di lì durante un pattugliamento.