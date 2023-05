Intervista ai Qoelet | la band italiana di musica cristiana

Leggi su lopinionista

(Di domenica 7 maggio 2023) Felice di poter parlare con voi del vostro progetto e della vostra “missione”. Siete unadi, una delle pochissime. Come nascete e perché questo nome? Grazie a voi! In realtà ci sono molteche oggi stanno decidendo di muovere il talento verso il Signore come forma di testimonianza. Questo crediamo sia molto bello. Una rivoluzione silenziosa, o meglio passata sotto silenzio dai media e il mondo mainstream. Noi non volevamo e non avremmo mai pensato di fare. Veniamo tutti da percorsi diversi, in generi diversi. La vanità e la delusione di un certo mondo artistico che abbiamo vissuto in prima persona in vari contesti ci ha portato quasi a chiudere con la, quando è accaduto che proprio in questo ...