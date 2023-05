Internazionali d’Italia 2023 | Alcaraz conferma la sua presenza nella conferenza post-vittoria a Madrid

Leggi su sportface

(Di domenica 7 maggio 2023) La grande domanda che in questi giorni ci si sta ponendo al Foro Italico di Roma verte sullao meno di Carlos. Il timore è che il tennista spagnolo non voglia esagerare, considerando le due vittorie ottenute a Barcellona ein queste settimane e il fatto che venisse da un breve periodo di stop per infortunio., però, instampa hato la suaagli Internazioali. E per la prima volta nello spagnolo e Novak Djokovic saranno al via nello stesso torneo. SportFace.