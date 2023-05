Interesse della Juventus | addio al Napoli? Cosa ha risposto Giuntoli!

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 7 maggio 2023) Alle ore 18 andrà in scena-Fiorentina, gara valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A, allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli uomini di Luciano Spalletti quest’oggi festeggeranno la vittoria dello Scudetto davanti i propri tifosi. Giuntoli emozionato: “Momenti che porterò per sempre con me” Cristiano Giuntoli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni durante il pre-partita ai microfoni di DAZN: Sono molto felice. Ci sono un insieme di momenti che mi porterò per sempre con me. In questo momento sto cercando di realizzare e di godermi il momento. Con calma penseremo al futuro. Io sono otto anni che sono qua. Si parla sempre di ciclo e di giocatori ne abbiamo cambiati tanti. Fossi in un tifoso non sarei preoccupato. Giacomo Pio Impastato