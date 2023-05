Inter-Empoli Primavera | sugli spalti Asllani | Bellanova e due dirigenti

Leggi su inter-news

(Di domenica 7 maggio 2023) L’di Chivu è in campo per la sfida di campionato contro l’a seguire la squadra anche, accompagnati da Baccin e Tarantino SPETTATORI – L’è in campo in questo momento contro l’(qui il LIVE), per la trentesima giornata del Campionato1.a seguire la squadra guidata da Chivu quattro ospiti d’eccezione: Kristjan, Raoul, Dario Baccin e Massimo Tarantino. Quest’ultimo sarà il successore di Samaden alla guida del settore giovanile nerazzurro.-News - Ultime notizie e calciomercato...