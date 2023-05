Insulti a Vlahovic | Gasp | «Maleducazione | no razzismo» La solidarietà della Figc

(Di domenica 7 maggio 2023) «Non è, ma». Gian Pieroerini, derubrica in «offesa a un singolo» il coro «sei uno zingaro» che durante la partita con la Juventus è stato rivolto a Dusandalla Curva Nord dei tifosi, con tanto di stop dell’arbitro Doveri alla partita per 1’.

È giunto il momento di segnare un confine fra gliche in uno stadio sono in qualche modo accettabili e quelli che non solo non si possono sentire, ma vanno obbligatoriamente puniti in quanto razzisti . Doverlo fare è triste e imbarazzante, ...... al 98esimo minuto, dopo continui stop a causa di infortuni o a causa dirazzisti nei confronti di, lo stesso attaccante serbo prende palla dopo un lungo contrpiede portato avanti da ...Le parole di Andrea Abodi, Ministro dello Sport, suglirazzisti a Dusanin Atalanta - Juventus Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha parlato attraverso i propri social di quanto accaduto in Atalanta - Juve con. PAROLE - "Al ...

A Bergamo la curva dell'Atalanta urla "zingaro" all'attaccante serbo della Juventus, che segna e la zittisce, rimediando un cartellino ...