Instagram | evita per sempre di farti taggare da profili spam | il trucco micidiale

Leggi su computermagazine

(Di domenica 7 maggio 2023) La pratica comune dei tag quando il profiloè aperto è molto pericolosa e può portare a una violazione della privacy e conseguenze ben più severe, quindi attenzione. Avrete sicuramente notato che esiste questo nuovo sistema con cuitaggano persone o altre attività nei loro contenuti. C’è stato un vero e proprio caso mediatico a proposito perché alcuni contenuti per adulti sono finiti sudi personaggi famosi. Con questonon vi taggerano piùstrani – Computermagazine.comUn problema che risultava difficile da arginare in quanto soprattutto quando si parla di un’attività oppure di un personaggio pubblico non basta chiudere il profilo o meglio non è possibile farlo. Niente paura però, esiste unper ...